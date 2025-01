Ma vi pare normale? Grande Fratello la Casa contro Helena e Jessica Cosa c’è di strano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prestes eMorlacchi sono rientrate nelladelda alcuni giorni, ma il loro ripescaggio continua a far discutere. Dentro la, infatti, più di un concorrente non ha accettato il provvedimento preso dalla produzione e da Alfonso Signorini. La cantante e la fotomodella erano state punite con a nomination d’ufficio a causa di comportamenti inappropriati culminati in insulti e, addirittura, nel lancio di un bollitore. Ma alla fine è come se non fosse successo nulla.Jess e: da nemiche ad amiche. Adesso c’è chi tra i loro compagni di avventura si sente preso in giro di fronte al loro nuovo rapporto. Come si ricorderà all’interno dellasi erano formati due schieramenti. Uno a favore di, sostenuto da Luca Calvani e Amanda Lecciso, e uno a favore di Jess, più numeroso, composto da Mariavittoria Minghetti, le Non è la Rai, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.