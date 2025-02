Ilfattoquotidiano.it - “Devo operarmi, ho chiesto al mio fidanzato di portare il suo cane in pensione ma ha detto a me di andare in hotel. Vi sembra normale?”: lo sfogo virale su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Premetto che adoro i cani. Ne ho sempre avuti e per me sono come una famiglia”. Inizia così lodi una giovane donna su, un racconto che ha acceso un dibattito infuocato sulla piattaforma. Al centro della discussione, una richiesta apparentemente semplice: allontanare per qualche giorno ildel, un pitbull “molto reattivo”, in vista di un delicato intervento chirurgico e della successiva convalescenza. Ma la risposta del compagno l’ha lasciata senza parole: “Mi hadiio indopo l’intervento, perché prendersi cura di me e del suoper lui sarebbe stato troppo impegnativo“.La vicenda, raccontata in un post diventato, parte da lontano. Quando la coppia è andata a vivere insieme, la ragazza ha dovuto prendere una decisione difficile: “Ho fatto trasferire il mio(un husky) dai miei genitori“, scrive.