Ilrestodelcarlino.it - Doveva restituire 400mila euro: debito annullato

‘Esdebitazione del sovraindebitato incapiente’: un procedimento che si sta diffondendo sempre più e che permette di annullare i debiti alle persone (cittadini e piccoli imprenditori) meritevoli che non possano offrire ai creditori alcuna utilità per pagare il proprio, neanche in prospettiva futura. È l’istituto cui ha fatto ricorso un 40enne di Modena che aveva accumulato debiti per, incolpevolmente, derivanti dal dovere sostenere due mutui casa (il suo e quello della sorella) senza riuscire più a sostenerli. Il procedimento è stato al centro di un convegno che si è tenuto a Modena nei giorni scorsi, promosso dall’OCC (organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento) Emilia: "La crisi delle imprese, l’aumento delle povertà e del disagio economico delle famiglie, la precarietà del lavoro hanno portato ad un aumento delle condizioni di sovraindebitamento – interviene il dottor Alessandro Cavani, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Modena –.