Biathlon al via in Val Martello gli Europei 2025 | calendario convocati azzurri e stelle in gara

Leggi su Sportface.it

L’Italia ancora protagonista del: dopo il fine settimana di Anterselva culminato con due fantastici podi di Tommaso Giacomel, le nevi italiane si apprestano ad ospitare i Campionati, di scena in Valda mercoledì 29 gennaio a domenica 2 febbraio. Il poligono altoatesino sarà sede delle gare continentali, valide anche come appuntamento per la Ibu Cup 2024/25, il circuito mondiale di secondo livello di, inferiore solo alla Coppa del Mondo. La competizione si è spesso rivelata come un trampolino di lancio per le giovani, che spesso e volentieri hanno vestito i panni dei protagonisti agliprima di esplodere al piano superiore.Si riscontra poi l’anomalia della Norvegia, che a causa dell’alto numero di biatleti di altissimo livello e del limite di partecipanti a ciascuna tappa di Coppa del Mondo fissato a sei, si è spesso ritrovata a dover parcheggiare in Ibu Cup gente del calibro di Vetle Sjåstad Christiansen e Johannes Dale-Skjevdal, entrambi medagliati a livello iridato e con un numero in doppia cifra di vittorie in CdM.