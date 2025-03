Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2025 in DIRETTA: Laegreid scavalca Boe a metà gara, Giacomel si avvicina al podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 15.5014.02e Fillon Maillet si portano a meno di mezzo minuto di distacco daai 6.7 km.14.01 Le due coppie che si sono formate sul tracciato, vale a dire Boe/Dale e/Fillon Maillet, guadagnano un secondo suai 5.9 km.14.00 Nel frattempo Braunhofer ha chiuso senza errori i due poligoni a terra e si porta in 24ma posizione. Un errore per Cappellari, due per Hofer a.13.59 Anche Dale ha trovato lo zero: il norvegese si va a piazzare alle immediate spalle di Johannes Boe.13.58 ZERO! Sessione pulita e veloce, l’azzurro è quarto in uscita dal poligono e avrà nuovamente la compagnia di Fillon Maillet: ilè a 15?.13.57non sbaglia! Boe apre nuovamente male, mentre il leader della generale va al comando della