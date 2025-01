Oasport.it - Sinner resta primo nel ranking ATP, ma Zverev si è avvicinato: la spiegazione e il nuovo distacco

Jannikha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open di tennis: l’azzurro ha così rafforzato ulteriormente il proprio status di numero 1 delATP, superando nell’ultimo atto proprio il numero 2 della classifica mondiale, il tedesco Alexander.Il tennista italiano era già certo dire numero 1 del mondo prima dell’inizio del torneo, ma vincendo nuovamente il titolo nell’aggiornamento di domani, lunedì 27 gennaio, delconfermerà i 2000 punti conquistati lo scorso anno e resterà a quota 11830, come nella graduatoria rilasciata lunedì 13 gennaio.In realtà il teutonico si avvicinerà all’azzurro:, che era uscito in semifinale a Melbourne nel 2024, perderà 800 punti, ma con la finale odierna ne incamererà 1300 e salirà da 7635 a quota 8135, rosicchiando 500 punti all’italiano e portandosi da -4195 a –3695.