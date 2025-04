Oasport.it - Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa

inizia la sua 44ª settimana da n.1 delATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale,è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. Bisognerà prestare attenzione, infatti, all’andamento nel torneo di Madrid.Il tutto si motiva per i risultati inferiori alle attese del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e n.3 del. Il teutonico e l’iberico cercheranno di fari valere sulla terra rossa di Montecarlo e Sascha proverà a tenere “in vita” le sue chance di scavalcare, puntando al titolo nell’evento del Principato.