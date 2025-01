Shaila l’ha rubato Scoppia il caso al Grande Fratello il pubblico si divide su quello che è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella Casa del, un episodio apparentemente banale è diventato il tema di un acceso dibattito sui social: il cosiddetto Fondotinta gate. Al centro della vicenda c’èGatta, accusata da alcuni utenti del web di aver sottratto un fondotinta durante un’attività organizzata dal programma. Ma è davvero andata così? Tra critiche e difese, spuntano nuove spiegazioni che sembrano smontare il. L’episodio si è verificato durante una giornata speciale organizzata dalin collaborazione con Virgo Cosmetics, uno dei partner ufficiali del programma.>> “Oddio, aiutatela”., brutto incidente in cucina: le urla di Pamela per lei, tutti corrono Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo del brand, è tornato nella Casa per guidare i concorrenti in un pomeriggio dedicato alla bellezza.