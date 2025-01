Sport.quotidiano.net - Le pagelle dei biancorossi: pioggia di bocciature. Gli italiani ci provano. Paschall spreca la chance

CHRISTON 4: si capisce subito che c’è qualcosa che non va, gioca senza mordente, sembra abbattuto, rassegnato. Non entra mai in partita, spara a vuoto, un altro giocatore rispetto alla gara contro Varese. SACCAGGI 5: parte in quintetto, gioca 5’, segna la tripla che sblocca Pistoia, commette 3 falli che lo costringono in panchina. Qualche altro minuto lo avrebbe potuto giocare. ROWAN 4: non ne azzecca una, in difesa ha lo stesso atteggiamento di chi si è perso nel bosco e non ritrova la strada, in attacco il canestro diventa una chimera (4/15). Però gioca 35 minuti. SILINS 4,5: prova a fare qualcosa ma i risultati non lo premiano, al solito soffre i lunghi avversari sotto canestro e questa volta la mano dal perimetro non è calda come in altre occasioni. COOKE 5,5: è tra i pochi a combinare qualcosa, segna 6 punti, tira giù 11 rimbalzi per cui fa esattamente ciò per cui è stato preso.