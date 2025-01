Juventusnews24.com - Hancko Juventus subito? Si può fare così: la strategia per questi ultimi giorni di mercato e la chiave che sblocca l’affare

L'edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del calcio mercato Juventus. I bianconeri accoglieranno nelle prossime ore Renato Veiga ma hanno intenzione di mettere a segno un secondo colpo nel reparto difensivo. Nel mirino c'è sempre Hancko, bloccato per giugno e per il quale il Feyenoord non apre alla cessione a stagione in corso. Giuntoli ci proverà fino al gong e la strategia potrebbe essere il possibile addio di Cambiaso: con almeno 60 milioni in cassa i bianconeri potrebbero alzare la loro offerta.