Diana Krall in Concerto al Teatro Arcimboldi Un’Anteprima Speciale per il Festival JAZZMI

Il prossimo 20 ottobre il palco delospiterà la cantante jazz vincitrice di GRAMMY® e multi-platino, in quella che sarà unapreview nell’ambito del.La star canadese del jazz Dinaincanterà Milano il 20 ottobreIl 20 ottobre, ildi Milano ospiterà una performance esclusiva di, la cantante e pianista canadese vincitrice di GRAMMY®, in un eventonell’ambito del. Questa performance segna una tappa imperdibile per tutti gli amanti della musica jazz e non solo.Biglietti in Vendita dal 27 GennaioI biglietti per assistere a questa straordinaria anteprima saranno disponibili a partire da lunedì 27 gennaio alle ore 11:00 su ticketone.it e.it. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza musicale unica con una delle artiste più apprezzate al mondo.