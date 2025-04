Jennifer Lopez torna in Italia concerto evento al Lucca Summer Festival 2025

Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival per l’unica tappa Italiana del suo Up All Night Live in 2025 TourJennifer Lopez live al Lucca Summer Festival il 21 luglio con l’unica tappa Italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour. Biglietti disponibili nella presale esclusiva di R101 dalle 11.00 alle 23.59 di Giovedi 10 aprile 2025. La vendita generale di TicketOne inizierà Venerdi 11 aprile alle ore 11.00. La leggendaria Jennifer Lopez, una delle entertainer più influenti del nostro tempo, torna sulla scena internazionale con l’annuncio del tour. I fan possono aspettarsi un’esibizione travolgente con tutti i suoi successi che hanno scalato le classifiche nel corso della sua straordinaria carriera.JLo si esibirà nell’Area Mura Storiche per la sua unica data Italiana. Lopez, conosciuta come l’artista totale – cantante, ballerina e attrice – è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record. .com - Jennifer Lopez torna in Italia, concerto evento al Lucca Summer Festival 2025 Leggi su .com live alper l’unica tappana del suo Up All Night Live inTourlive alil 21 luglio con l’unica tappana del suo Up All Night Live inTour. Biglietti disponibili nella presale esclusiva di R101 dalle 11.00 alle 23.59 di Giovedi 10 aprile. La vendita generale di TicketOne inizierà Venerdi 11 aprile alle ore 11.00. La leggendaria, una delle entertainer più influenti del nostro tempo,sulla scena internazionale con l’annuncio del tour. I fan possono aspettarsi un’esibizione travolgente con tutti i suoi successi che hanno scalato le classifiche nel corso della sua straordinaria carriera.JLo si esibirà nell’Area Mura Storiche per la sua unica datana., conosciuta come l’artista totale – cantante, ballerina e attrice – è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record.

Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana. Ben Affleck e Jennifer Lopez trovano un accordo sul divorzio. “Ciascuno terrà il suo acquisito”. Jennifer Lopez torna sul palco, con lei il ballerino (e amico) Giuseppe Giofrè: l'esibizione magnetica è viral. Jennifer Lopez torna sullo schermo in ‘Inarrestabile’: la storia vera di Anthony Robles, campione con una sola gamba.. 'Kiss of the Spider Woman': Il Ritorno di Jennifer Lopez al Cinema Musicale. Jennifer Lopez torna sul palco, con lei il ballerino (e amico) Giuseppe Giofrè. Ne parlano su altre fonti

Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana: la location e i biglietti - LUCCA. Jennifer Lopez, una delle entertainer più influenti del nostro tempo, torna sulla scena internazionale con l'annuncio del tour “Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025”. I fan possono aspetta ... (msn.com)

Jennifer Lopez in concerto a Lucca il 21 luglio - Jennifer Lopez farà tappa in Italia per una notte: la cantante americana si esibirà a Lucca il 21 luglio nell'area delle Mura storiche, nella cornice del Lucca Summer Festival. Sarà la sola tappa nel ... (sorrisi.com)

Jennifer Lopez, al “Lucca Summer Festival” l’unica data italiana - Sarà il "Lucca Summer Festival" a ospitare l'unico live italiano di Jennifer Lopez: l'artista si esibirà nell'Area Mura Storiche il 21 luglio. (spettakolo.it)