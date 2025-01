Liberoquotidiano.it - Clamoroso: Anna Kalinskaya rompe il silenzio, cosa ha detto a Sinner dopo la finale

Anche se l'amore è forse già finito, ma resta l'amicizia reciproca. Così ancheha celebrato la vittoria di Jannikagli Open di Australia. "Congratulazioni Jannik", ha scritto la tennista russa sui social con tanto di emoticon con un bacetto. In un altro posto,ha sottolineato anche "la sportività" trae Zverev postando il video della premiazione con l'abbraccio tra i due campioni. In questo caso emoticon anche con i cuoricini. "È stata una performance perfetta, fin dai primi game ho servito molto bene e mi sono sentito subito molto rapido - ha spiegatola-. Sono entrato in campo molto aggressivo, sentivo bene la palla e quando sono andato avanti di un break ho sentito crescere la fiducia e questo mi ha tranquillizzato. È stato un match di alta qualità, il primo set è stato cruciale e nel secondo sono stato un po' fortunato, specialmente nel tie break.