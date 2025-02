Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, addio Kalinskaya: spunta una nuova Anna, con chi l'hanno beccato | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Visto che lo stop è forzato e gli impegni si sono praticamente azzerati, almeno fino al prossimo 4 maggio,ora si concede qualche escursione in altri mondi, in primis quello della moda milanese, la cui Fashion week ha appena aperto i battenti. Questo, dopo alcuni giorni nella sua Sesto Pusteria, a dileggiarsi con lo sci e a concedersi a foto e selfie con i fan incontrati sulle piste da neve. La sfilata di Gucci ha fatto da apripista ai sette giorni più “cool” del capoluogo lombardo ed il numero uno del tennis mondiale è stato il super-ospite, ovviamente anche e soprattutto in qualità di testimonial del brand, di cui è ambassador da anni. Per l'occasione,ha sfoggiato un look elegante e raffinato, naturalmente firmato Gucci, che ne ha esaltato la fisicità e la freschezza dei suoi anni.