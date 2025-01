Ilfattoquotidiano.it - “Vietata la masturbazione agli uomini. Non potranno raggiungere l’orgasmo se non per concepire”: la proposta di legge di un senatore Usa fa discutere

Vietaredi, con la sola eccezione del tentativo di concepimento. È il nuovo disegno diproposto daldemocratico del Mississippi (Usa) Bradford Blackmon, favorevole all’aborto e accusato di ‘trolling politico’. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il progetto non avrebbe l’obiettivo di interferire nella vita privata delle persone, ma sarebbe un modo di prendersi gioco dei repubblicani, sostenitori del divieto di alcune forme di contraccezione. Il nome delle norma svela tutto: ‘Contraception Begins at Erection Act’ (La contraccezione inizia con l’erezione).La mozione – presentata lunedì scorso e che difficilmente, sempre secondo il quotidiano britannico, verrà approvata –prevedrebbe multe di 1.000 dollari (950 euro) per la prima infrazione, 5.