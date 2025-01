Liberoquotidiano.it - Timmermans e lo scandalo verde nell'Ue: "La punta dell'iceberg", così FdI fa saltare il tappo

Il nuovoche in queste ore sta scuotendo la Commissione europea è finita al centro'intervento del capo delegazione di Fdi a Bruxelles, Carlo Fidanza. Durante la plenaria che si è conclusa ieri a Strasburgo, l'esponente meloniano ha anticipato la richiesta di una commissione d'inchiesta sulla vicenda. Onorevole Fidanza, conferma la volontà espressa in aula? Come si procede in questi casi? «A nome dei Conservatori europei ho lanciato l'idea di creare una Commissione d'inchiesta perché quello che sta emergendo sul Green-Gate è gravissimo e pretendiamo chiarezza. Operativamente dovremo raccogliere le firme di un quarto dei deputati europei e poi avere la maggioranza tra i Capigruppo e in aula. A questo proposito ci auguriamo di poter contare sul Ppe, visto che a far emergere la notizia è stato un suo parlamentare olandese».