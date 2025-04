The White Lotus | Scandalo tra Mike White e il Compositore Scopri i Dettagli!

Dietro le quinte di "The White Lotus" si consuma un dramma inaspettato! Mike White, il creatore della serie, e il Compositore Juan Cristóbal Tapia de Veer si lanciano frecciatine a distanza dopo l'annuncio dell'addio del musicista alla quarta stagione. Ma cosa è successo veramente? Preparati, perché la storia è piena di colpi di scena. Scontro di Ego: Quando la Creatività Incontra la Discordia Secondo White, l'atteggiamento di Tapia de Veer è stato problematico fin dall'inizio, soprattutto durante la creazione della colonna sonora per la terza stagione ambientata in Thailandia. Il Compositore, forte dei successi passati e degli Emmy vinti, sembrava non gradire le sessioni di lavoro e le revisioni richieste. White ha confessato di essersi sentito trattato con sufficienza, come se il Compositore lo ritenesse inferiore.

