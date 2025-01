Quifinanza.it - Stargate di Trump parte male, gli investitori comprano le azioni sbagliate

L’entusiasmo per l’annuncio di, la joint venture da 500 miliardi annunciata dacon l’obiettivo di costruire infrastrutture chiave per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha tirato un brutto scherzo a moltissimi. Tutta “colpa” del nome Mgx, un fondo di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti e che è stato tra i primi a finanziare, che ha generato confusione tra gliche hanno comprato massiccedi un’azienda con lo stesso codice. Ma in realtà l’azienda che ha visto una crescita in borsa è la Metagenomi Inc., attiva nel settore biotecnologico e specializzata nell’editing del genoma.L’azienda che ha fatto un +33% in BorsaUn classico caso di omonimia, che però ha portato ledella Metagenomi (conosciuta in Borsa con il codice Mgx) a un balzo del 33% in un solo giorno, prima che si stabilizzassero a un comunque sorprendente +8,7%.