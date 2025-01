Ilfattoquotidiano.it - Da Trump i top dei ricchi, a Davos la forbice vertiginosa delle disuguaglianze: da che parte stiamo?

I miliardari comandano gli Stati Uniti, la Terra. Non si accontentano della Luna: vogliono dominare anche Marte.Il più fedele socio degli ultra, oggi, è l’ultradestra. Il saluto romano di Elon Musk chiude il cerchio, facendo diventare un meme Guzzanti e i fascisti sul pianeta rosso pianeta bolscevico e traditor. Si è visto plasticamente alla cerimonia inaugurale per Donaldalla Rotonda del Campidoglio di Washington: la concentrazione di miliardari presenti valeva un trilione e mezzo, ovvero 1500 miliardi di dollari, in poco più di 1500 metri quadrati. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, il ceo di Google Sundar Pichai. Ma anche tanti miliardari di “seconda fascia”. Una ventina di individui che “conta” quanto 24 milioni di persone comuni.Nello stesso momento, Oxfam presentava ail suo report sulla disuguaglianza, che fotografa unaa livello globale.