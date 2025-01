Quotidiano.net - Mps vuole Mediobanca, il governo benedice l’operazione. Giorgetti: “È nell’interesse dell’Italia”

Roma, 24 gennaio 2025 – Nessuno degli addetti ai lavori pronuncia la parola “regia”, ma “benedizione” ricorre nella valutazioni comuni. E, dunque, Palazzo Chigi (che formalmente si mantiene defilato) e il ministero dell’Economia (che, invece, era informato come primo azionista della banca senese e considera“convincente”) benedicono di fatto il tentativo della banca senese di conquistare. Il che, del resto, è confermato indirettamente dallo stesso amministratore delegato dell’istituto che ha lanciato l’Ops (offerta pubblica di scambio), Luigi Lovaglio, che non solo spiega di avere parlato della ipotesi con il ministro Giancarlodue anni fa, ma fa sapere anche che “il Mef non ha posto alcun limite”. Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) with Minister of Economy, Giancarlo(R), as she reports at the Chamber of Deputies on the upcoming European Council, Rome, Italy, 17 December 2024.