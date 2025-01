Iltempo.it - Hamas libera 4 soldatesse israeliane. La parata prima dello scambio | GUARDA

Quattro, tenute in ostaggio daper 15 mesi, sono state rilasciate dai terroristi palestinesi, che - dopo averle mostrate su un palco, dal quale le quattro hanno salutato la folla con gesti e sorrisi - le hanno consegnate alla Croce Rossa in unoprevisto con 200 prigionieri palestinesi detenuti in Israele, alcuni dei quali classificati come pericolosi terroristi. È il secondotra Israele e il gruppo di miliziani da quando, lo scorso fine settimana, è entrato in vigore un cessate il fuoco che ha fermato i combattimenti a Gaza. Festeggiamenti e applausi in piazza a Tel Aviv, quando il maxischermo ha mostrato il trasferimento dei quattro ostaggi: centinaia di persone hanno assistito alloe molti dei presenti si tenevano per mano, si abbracciavano e piangevano.