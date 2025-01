Calciomercato.it - Frattesi torna protagonista: Inzaghi cambia e c’è l’indizio sulla cessione

Il centrocampista dell’Inter tra campo e mercato: tiene sempre banco il futuro del nazionale azzurro ad Appiano GentileScocca l’ora di Davide. Il centrocampista nerazzurro, al centro sempre dei rumors di mercato, va verso una maglia da titolare per la trasferta di domani pomeriggio a Lecce.Davide(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Sassuolo è stato provato tra i titolari da Simonenella rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile ed è in vantaggio su Barella in vista della gara contro i salentini di Giampaolo.era già stato in ballottaggio con il compagno di squadra nell’ultima gara di Champions League vinta dai campioni d’Italia nella tana dello Sparta Praga, con il tecnico piacentino che alla fine aveva preferito optare per l’alfiere nerazzurro numero 23.