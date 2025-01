Fiumicino caos Tpl | Il Comune paghi gli stipendi saltati dei dipendenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025- "Ancora una volta, gli autisti della società Trotta Bus sono sul piede di guerra per il mancato pagamento degli. Non solo isono costretti a lavorare con mezzi non sicuri, cosa che mette a rischio anche l'incolumità dei cittadini, ma devono anche convivere con questo grave disagio economico. Dopo le promesse mancate, legate all'internalizzazione del servizio e alla risoluzione del problema, pertanto è necessario che ildiintervenga direttamente con il pagamento degli, come avevamo fatto noi in passato" così in una nota Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, Paolo Calicchio, Consigliere Comunale PD.