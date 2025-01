Oasport.it - Sci alpino, Brignone per il riscatto a Garmisch. Goggia vuole la prima vittoria sulla Kandahar

Il duello tra Federicae Lara Gut-Behrami vive un altro appuntamento in quel di, dove la Coppa del Mondo femminile di scifa tappa in questo fine settimana.sono in programma una discesa ed un superG e c’è sicuramente grande attesa in casa Italia per un weekend che è anche l’ultimodella lunga pausa per i Mondiali.Dopo la delusione per l’uscita nella seconda manche di Kronplatz,cerca l’immediatosulle nevi tedesche in una due giorni che può ridare slancio alla valdostana nella lotta per la classifica generale. Il vantaggio dell’azzurra su Gut-Behrami è di appena 55 punti, dopo che l’elvetica ha ridotto il divario con il secondo posto in gigante. Finora nella velocità Federica ha tenuto un rendimento altissimo, come mostrato a Cortina, portandosi anche in vetta alla classifica di discesa e al secondo posto in quella di superG proprio alle spalle della rivale.