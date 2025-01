Amica.it - Oscar 2025, le nomination: quali sono i titoli in corsa per il Miglior film

(askanews) – Non ce l’ha fatta ill’italiano Vermiglio di Maura Delpero a entrare nella cinquina dei candidati all‘per ilstraniero. Quest’anno però ci sarà Isabella Rossellini candidata comeattrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. È la prima candidatura agliper la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.GUARDA LE FOTOI look più belli di Isabella Rossellini, ieri e oggi Leper i 97esimi premistate annunciate a Los Angeles e si capisce che, anche se i candidati per ildieci, la vera sfida sarà tra The Brutalist di Brady Corbet, Emilia Perez di Jacques Audiard, Conclave di Edward Berger, Anora di Sean Baker, A Complete Unknown di James Mangold.