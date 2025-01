Quotidiano.net - OMS rivede priorità in risposta al ritiro degli Stati Uniti

Leggi su Quotidiano.net

L'Organizzazione Mondiale della Sanità stando le sue "" per prepararsi al, ha dichiarato il capo dell'agenzia Onu in una lettera interna. "Questo annuncio ha peggiorato la nostra situazione finanziaria e sappiamo che ha causato molta preoccupazione e incertezza per il personale dell'Oms", ha scritto Tedros Adhanom Ghebreyesus in una lettera al personale, inviata giovedì sera, in cui ha spiegato le misure adottate 'per mitigare i rischi' e 'proteggere le attività e il personale'. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che fornisce servizi vitali per proteggere glidalle minacce alla salute. Unaalla decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare il suo Paese dall'agenzia delle Nazioni Unite. "L'Oms protegge glicon un sofisticato sistema di intelligence sanitaria che lavora per rilevare, caratterizzare e valutare le minacce in tempo reale", ha dichiarato il portavoce dell'OMS Christian Lindmeier ai giornalisti a Ginevra.