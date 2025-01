Metropolitanmagazine.it - Cambiamento clima, dopo l’insediamento di Trump è stato annunciato il ritiro degli Usa da accordi di Parigi

La Casa Bianca hala decisione di abbandonare l’accordo disulcon una dichiarazione diffusa pocoil giuramento dia Washington lunedì come 47esimo PresidenteStati Uniti. Nel suo discorso, il presidente ha menzionato che gli Usa si sarebbero ritirati nuovamente dall’accordo (ilnel 2017 e il rientro nel 2021 per decisione del predecessore Joe Biden) e ha dichiarato un'”emergenza energetica nazionale” per espandere le trivellazioni petrolifere.L’uscita dall’accordo dirichiede circa un annola presentazione di una notifica formale alle Nazioni Unite.“Il segretario generale rimane fiducioso che le città, gli stati e le imprese all’internoStati Uniti – insieme ad altri Paesi – continueranno a dimostrare visione e leadership lavorando per una crescita economica a basse emissioni di carbonio” ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric.