Nei cinturini degli Apple Watch sostanze chimiche eterne | Apple sotto accusa

Apple è al centro di una bufera legale per l'utilizzo di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nei cinturini di alcuni modelli di Apple Watch. La denuncia, presentata attraverso una class action, accusa l'azienda di vendere prodotti con livelli significativi di queste sostanze chimiche, note per essere altamente resistenti ma anche nocive per la salute e l'ambiente.

Apple e l'uso dei PFAS nei cinturini

I PFAS, spesso soprannominati "sostanze chimiche eterne" per la loro estrema persistenza nell'ambiente, vengono utilizzati in molti prodotti di consumo grazie alle loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti. Tuttavia, studi scientifici hanno dimostrato che l'esposizione prolungata a tali sostanze può aumentare il rischio di gravi problemi di salute, incluso il cancro.