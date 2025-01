Musica, Remo Anzovino con "Atelier" festeggia i 20 anni di carriera

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 gen. (askanews) –i ventidicon “”, in uscita oggi su etichetta Decca Italy e distribuito da Universal Music Italia. Un nuovo disco in piano solo e un nuovo video “Galilei” – anticipato dai brani Chaplin e Istanbul – che arriva dopo ventuno album e a distanza di dueda “Don’t Forget to Fly”, il suo ultimo lavoro in studio e il primo piano solo. Una vera e propria festa, che delle celebrazioni importanti ha voluto mostrare lo spirito. È stato infatti registrato con il pubblico – in alcuni casi mantenendone gli applausi – in due esclusive serate a invito. Compongono l’album un inedito e venti brani scelti tra i suoi lavori più rappresentativi e quelli più amati dal pubblico, qui ri-composti dal vivo e dunque rinati in nuove e originali versioni.