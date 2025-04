Ilrestodelcarlino.it - Remo Anzovino, ritorno a Bologna: "In Cineteca la mia formazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Avrò avuto 24-25 anni quando ladimi chiese di musicare dal vivo un classico del cinema muto, quella grande metafora del mondo dello spettacolo e della vita che è Il circo di Charlie Chaplin" racconta, in concerto stasera al Teatro San Leonardo di via San Vitale, rivangando i suoi trascorsi di studente.è, infatti, la città dove il pianista di Pordenone s’è laureato in Giurisprudenza e dove ha fatto la prima pratica d’avvocato coltivando contemporaneamente la passione per la musica che l’ha visto collaborare pure con Lo Stato Sociale in Sono libero. "Ma l’esperienza artistica più formativa è stata quella con la, per cui ho musicato pure altri film muti come Nanuk l’esquimese di Flaherty, Diario di una donna perduta di Pabst o Il cameraman di Buster Keaton".