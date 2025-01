Notizie.com - Media Freedom Act, al via il controllo sugli stati membri. Ruotolo (S&D): “Nuova governance Rai o rischio sanzioni per l’Italia”

Leggi su Notizie.com

Ha preso il via in queste ore il ruolo didegli eurodeputati sull’attuazione dell’EuropeanAct, il nuovo regolamento europeo sulla libertà deiAct, al via il(S&D): “Rai oper”Il gruppo di lavoro del Parlamento europeo, presieduto da Sabine Verheyen (Ppe), sta esaminando l’attuazione e l’applicazione dell’Emfa. I tempi sono strettissimi. L’intero regolamento dovrà essere pienamente attuato entro l’8 agosto 2025.Tre gli italiani al lavoro: Mario Furore (La Sinistra), Lara Magoni (Ecr) e Sandro(S&D). “Nel gruppo di lavoro sono rappresentate tutte le forze politiche. – ha spiegatoin esclusiva a Notizie.com – C’è stata quindi una prima riunione.