Lanazione.it - Finisce la lotta di ricorsi sulla sede mai costruita

la guerra delle carte bollatemai realizzatadel Consiag. La struttura avrebbe dovuto essere realizzata a fine degli anni ’90 in via Don Perosi; nel 2002 però furono avviati i lavori per il quartier generale pratese della società di servizi, e lo spazio di Scandicci, che nel frattempo aveva visto fermare i lavori fu ceduto alla concessionaria Cobrama. Il Comune, nel dare l’assenso per la vendita dell’immobile da completare che era anche ormai finito in uno stato di degrado, si impegnò a cambiare la destinazione d’uso dell’area. La contropartita era che Consiag versasse prima del rilascio dell’autorizzazione amministrativa un importo di 410mila euro per gli oneri concessori relativi al definitivo cambio di destinazione dell’immobile, governato nel frattempo con una autorizzazione amministrativa di carattere temporaneo.