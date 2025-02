Ilrestodelcarlino.it - Bcc, conclusi i lavori in sede

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha inaugurato i nuovi locali delladi Forlì, in corso della Repubblica 2/4, lo scorso 27 gennaio. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini, il vescovo, monsignor Livio Corazza e diverse autorità del territorio. Presenti per la Bcc Giuseppe Gambi (presidente), Gianni Lombardi (presidente del comitato locale), Gianluca Ceroni (direttore generale). Presenti al taglio del nastro anche numerosi rappresentanti dell’associazionismo locale e della società civile. "Era importante ammodernare i locali di unastorica come quella di Forlì. Con questici si è allineati alle esigenze dei clienti e della comunità locale", dice il presidente della Bcc, Gambi. Isono avvenuti nel rispetto della sostenibilità ambientale e rivolti alla riqualificazione energetica.