Europarlamento, Giorgio Gori nominato vicepresidente dell’intergruppo Sky&Space

L’europarlamentare bergamascoè stato‘Sky and Space’ 2024-2029, l’Intergruppo del Parlamento Europeo di cui venerdì 24 maggio si è tenuta l’assemblea costitutiva a Strasburgo, nell’ambito dei lavori dell’assemblea plenaria di gennaio.“Sono onorato per la nomina aSky&Space del Parlamento Europeo. In un contesto globale in cui l’aerospazio rappresenta sempre più un fattore chiave per le sfide del futuro, lavoreremo per assicurare all’UE il protagonismo che merita in questo settore”: queste le prime parole cheha pronunciato in merito alla sua elezione.“Il settore aero-spaziale – prosegue l’ex sindaco di Bergamo, eletto al Parlamento Europeo lo scorso giugno – è uno dei più importanti comparti produttivi d’Europa, l’unica vera infrastruttura europea.