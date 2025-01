Dailymilan.it - Calciomercato Milan, lo Stoccarda vuole Strahinja Pavlovic. La posizione di Zlatan Ibrahimovic

Ilsi muove anche sulin uscita e lopiomba su: ecco ladiDopo le forti voci di mercato degli scorsi giorni provenienti dalla Turchia e che vedevano il forte interessamento del Fenerbahce per il difensore rossonero, adesso ci sarebbe una nuova pista che porta in Germania allo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, gli agenti del difensore serbo, in questi giorni, sono ao per fare il punto della situazione sul futuro dell’ex Salisburgo.Sullo sfondo spunta, quindi, l’interesse dello, in cerca di un nuovo innesto difensivo da inserire nel proprio organico. Ricordiamo che ilaveva prelevatoin estate dal Salisburgo per circa 20 milioni di euro. Al momento,si è detto non interessato a prendere in considerazione la possibile partenza del giocatore, ma in caso di offerte da 20 milioni di euro, le cose potrebbero cambiare.