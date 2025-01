Anteprima24.it - Benevento, convegno in Tribunale per la ‘Giornata Internazionale degli avvocati in pericolo’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, in occasione della Giornataper l’avvocato in pericolo, si è tenuto un incontro presso ildi, organizzato dal Comitato di Pari Opportunità presso il Consiglio dell’ordinedi, Presidente Avv.ta Ilaria Iammarino in collaborazione con il Gruppo Amnesty Italia n°312, Responsabile Avv. Luigi Marino. Quest’anno, la giornata, è stata dedicata aglidella Bielorussia accusati ingiustamente di crimini non comessi e, altrettanto ingiustamente, puniti.Dopo i saluti e le puntuali considerazioni della Presidente del CPO e della Consigliera dell’ordine Avv.ta Lidia Caso, intervenuta anche su delega della Presidente del COA (Avv.ta Stefania Pavone), ha preso la parola, la dott.ssa Giorgia Pane, Responsabile della Circoscrizione Campania di Amnesty, che ha introdotto il tema trattato, congratulandosi con il Gruppo diper l’azione sul territorio.