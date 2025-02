Anteprima24.it - Anniversario dei Fatebenefratelli a Benevento: mercoledi il convegno

Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 26 febbraio alle ore 9.30, si terrà una giornata dedicata alla presenza dei: “410 anni del carisma di San Giovanni di Dio nel mondo della sanità” che andrà in scena della sala convegni Fra Pietro Maria dè Giovanni dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùin viale Principe di Napoli a.L’interessante appuntamento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Superiore Provinciale “Provincia Romana” Fra Luigi Gagliardotto, del Superiore del FBF diFra Lorenzo Antonio Gamos, e dal Direttore Amministrativo ed Affari Generali Giovanni Carozza.Alle ore 10.00 prenderà il via la giornata di studi che sarà moderata dal giornalista Alfredo Salzano – responsabile ufficio stampa FBF diche sarà caratterizzata da tre temi legati alla storia dei:Il sistema ospedaliero a Napoli nel Regno in Età moderna.