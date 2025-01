Adunata dell’estrema destra europea a Roma l’hotel che ha dato la disponibilità dice no Ma l’onda nera è pronta a invadere la Capitale

Leggi su Open.online

«Non avevamo capito il tenore dell’evento». CosìSt. Martin dinon ospiterà più il radunoprevisto per domenica 26 gennaio, alla vigilia della giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto. A riportarlo è Repubblica, spiegando che l’iniziativa, sostenuta da Forza Nuova, era già stata promossa in rete dal 13 gennaio. Questo perché il raduno nero sta diventando un vero e proprio caso. E ora Roberto Fiore e i suoi sono alla ricerca di un nuovo posto per il meeting dell’Alliance for Peace and Freedom, con dentro le neonaziste e antisemite Die Heimat (Germania), Les Nationalistes (Francia), Falange e Democracia Nacional (Spagna). Sull’evento c’è attenzione massima del Viminale.Anpi: «Questo raduno non si deve tenere»L’Associazione Nazionale Partigiani ha chiesto che il raduno venga vietato: «Nel giorno della vigilia del Giorno della Memoria, a, città Medaglia d’Oro al Valore Militare per i fatti della Resistenza e della Guerra di Liberazione, nazifascisti di tutta Europa vorrebbero adunarsi per approfittare dele del vento che percepiscono favorevoli.