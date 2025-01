L’adunata dell’estrema destra europea si trasferisce nella sede di Forza Nuova  La questura di Roma | Vigileremo sul rischio apologia

Leggi su Open.online

È stata individuata unalocation per il raduno, in programma domenica 26 gennaio, all’indomani del forfait da parte dell’hotel St. Martin di. L’evento di APF – Alliance for Peace and Freedom – «Europa. Una, libera, sovrana» si terrà in via Genzano, zona Colli Albani,di, poco distante da via Acca Larenzia, a partire dalle 11. Suldei movimenti nazionalisti europei, organizzata alla vigilia della Giornata della Memoria, monitorerà ladella Capitale con «adeguati servizi di osservazione e vigilanza». Inoltre, viene spiegato, «non sussistendo presupposti di legge» per «intervenire sulle modalità di svolgimento della riunione in luogo privato» è stato adottato un provvedimento per evitare che, nelle fasi di afflusso e deflusso, si tengano «comportamenti apologetici che violano le normative vigenti o offendano il sentimento della memoria».