Ilgiorno.it - Viaggiavano tra la Germania e l’Italia senza essere registrati: maxi multa a due camionisti romeni

Brescia –, come legge prevede, alla piattaforma internazionale che documenta gli spostamenti degli autisti di mezzi pesanti tra vari Stati. Così loro e il loro titolare hanno preso unadalla polizia locale di Brescia. Nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio una pattuglia della squadra accertamenti tecnologici ha fermato in Tangenziale Sud un autoarticolato di proprietà di una ditta di autotrasporti romena, impegnato in un’operazione “cross trade”, ossia nel trasporto di merce tra due nazioni diverse da quella del vettore, in questo caso tra la. Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che i due autisti alla guida, anch’essi di nazionalità romena, non erano statidal loro titolare sulla piattaforma Imi (Internal Market Information), sviluppata dalla Commissione europea per lo scambio di informazioni relative al mercato interno all’Unione, violando così le prescrizioni comunitarie sulla libera concorrenza tra imprese nel settore dell’autotrasporto.