Italia-Germania in Nations League 2025, ecco i convocati di Spalletti

Per la sfidadellaarriva la prima convocazione in azzurro per il difensore classe 2002 dell’Atalanta Matteo Ruggeri e per il centrocampista classe 2003 del Torino Cesare Casadei. Idel ct Lucianosono stati annunciati oggi. Sono i primi impegni delper la Nazionale, che affronterà nei quarti di finale i tedeschi in una doppia sfida che rappresenta una vera e propria ‘sliding door’ sul futuro.L’al bivioI due match – in programma giovedì 20 marzo allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund – non decideranno infatti solo la qualificazione alle Finals, che l’vincendo ospiterebbe a giugno a Torino, ma anche il percorso verso il Mondiale del 2026: passando il turno gli Azzurri sarebbero inseriti nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.