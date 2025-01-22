Trump minaccia dazi per Europa e Cina

Il neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la possibilità di imporre dazi su Europa e Cina se i Paesi non agiranno per correggere gli squilibri commerciali. La comunicazione, avvenuta il 9 dicembre, sottolinea l’intento di tutelare gli interessi economici statunitensi attraverso misure protezionistiche. La situazione evidenzia le tensioni commerciali in atto e il rischio di escalation nelle relazioni internazionali, con possibili ripercussioni su mercati e scambi globali.

9.12 Il neopresidente Usa Trump mette in guardia i Paesi europei: se non correggeranno gli squilibri commerciali "saranno soggetti a dazi". Al vaglio della Casa Bianca anche dazi del 10% alla Cina dal 1° febbraio per il Fentanyl che fa arrivare in Messico e Canada e che da lì poi approda negli Stati Uniti. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha annunciato: "Parleremo presto con il presidente Putin". Intanto giudica "probabili" nuove sanzioni contro la Russia. Nato ed Europa devono aumentare la spesa per la Difesa dal 2 al 5% del Pil.

