Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

La bambina rapita ieri a Cosenza sta bene e ha mangiato. In mattinata sarà dimessa dall’ospedale Annunziata, dove era stata ricoverata. La Polizia ha ritrovato la bambina poche ore dopo il rapimento, assicurando il suo ritorno a casa. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza della minore.

10.35 Sta bene, ha mangiato e in mattinata sarà dimessa dall'ospedale Annunziata la bimba rapita ieri da una coppia e ritrovata poche ore dopo dalla Polizia. Ancora in clinica la mamma, che l'ha data alla luce l'altroieri. Ieri il rapimento: autori, marito e moglie che per 9 mesi hanno simulato la gravidanza di lei, fino all'annuncio sui social della nascita di un maschietto. Stavano festeggiando a casa con parenti e amici, quando la Polizia li ha trovati e liberato la bimba. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

