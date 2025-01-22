Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

Da servizitelevideo.rai.it 22 gen 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bambina rapita ieri a Cosenza sta bene e ha mangiato. In mattinata sarà dimessa dall’ospedale Annunziata, dove era stata ricoverata. La Polizia ha ritrovato la bambina poche ore dopo il rapimento, assicurando il suo ritorno a casa. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza della minore.

10.35 Sta bene, ha mangiato e in mattinata sarà dimessa dall'ospedale Annunziata la bimba rapita ieri da una coppia e ritrovata poche ore dopo dalla Polizia. Ancora in clinica la mamma, che l'ha data alla luce l'altroieri. Ieri il rapimento: autori, marito e moglie che per 9 mesi hanno simulato la gravidanza di lei, fino all'annuncio sui social della nascita di un maschietto. Stavano festeggiando a casa con parenti e amici, quando la Polizia li ha trovati e liberato la bimba. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

Leggi anche: Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il 2025 a Cosenza: dal rapimento di Sofia alla morte del figlio di Occhiuto. Estate funesta a causa del botul; Una distrazione: l'auto si ribalta con mamma e bimba di 10 mesi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.