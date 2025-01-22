Torna a casa la bimba rapita a Cosenza
10.35 Sta bene, ha mangiato e in mattinata sarà dimessa dall'ospedale Annunziata la bimba rapita ieri da una coppia e ritrovata poche ore dopo dalla Polizia. Ancora in clinica la mamma, che l'ha data alla luce l'altroieri. Ieri il rapimento: autori, marito e moglie che per 9 mesi hanno simulato la gravidanza di lei, fino all'annuncio sui social della nascita di un maschietto. Stavano festeggiando a casa con parenti e amici, quando la Polizia li ha trovati e liberato la bimba. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torna a casa e trova i ladri in camera da letto. Le immagini - facebook.com Vai su Facebook
Domenica, ore 15: si torna a casa per #VeronaCagliari ? Se sei un sottoscrittore del programma membership #WeAreHellas puoi acquistare i biglietti con il 20% di sconto ? #SerieAEnilive #DaiVerona - X Vai su X
Fine dell’incubo per la cagnolina Mia: dopo essere stata rapita dai ladri torna a casa dalla sua famiglia - Monica Brandolini, giovane di Ravenna, ha vissuto l'incubo peggiore di chiunque abbia un animale: la notte del 14 settembre la sua amata cagnolina Mia è stata rapita durante un furto nella sua ... Da fanpage.it