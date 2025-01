Screenworld.it - SeleFun 2025: ritorna a Caposele la seconda edizione della fiera a tema cultura pop

Dopo il grande successo dell’Beta, il Forum dei Giovani dipresenta, un evento unico nel suo genere dedicato allapop, con il patrocinio del Comune diPro Loco. Laoffrirà un ricco programma che spazia dalla creazione di fumetti ai giochi da tavolo, dai videogiochi ai talk, passando per gare cosplay ed esibizioni k-pop, fino alla musica livetica.La kermesse ospiterà personalità di rilievo nazionale e internazionale. A chiudere la prima serata dell’evento, un imperdibile concerto de La Ciurma Cartoon Band, che farà rivivere le più belle sigle dei cartoni animati di Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e altri grandi classici amati da intere generazioni. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Un appuntamento pensato per giovani e appassionati, che coinvolgerà non solo il territorio irpino, ma anche tutta la Valle del Sele.