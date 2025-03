Udine20.it - Ritorna l’Alba dell’Equinozio in Basilica di Aquileia, sabato 22 marzo 2025

uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, il risveglio – spirituale e non – delladidopo l’inverno. “Aequinoctium,” nellaporterà i visitatori, alle 6 del mattino di22, in un viaggio attraverso la Storia, accompagnati da musica e voci narranti d’eccezione. Protagonisti saranno i mosaici del VI secolo e la luce, che illuminerà lanel primo giorno di Primavera.A condurre i visitatori in questo viaggio saranno Andrea Bellavite, direttore della Società di Conservazione delladi, Angelo Floramo, Elena Commessatti, Mirt Komel e Martina Delpiccolo, insieme all’arpa di Ester Pavlic. “I mosaici rappresentano un modo di comunicare concetti, anche complessi, superando il limite delle lingue” spiega il direttore Andrea Bellavite “e in piena congiunzione con questo concettovedrà i narratori parlare in italiano, sloveno e friulano, ognuno nella propria lingua madre, insieme al linguaggio universale della musica.