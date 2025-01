Ora ve lo possiamo dire Helena e Jessica confessano cosa è successo dopo l’addio al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la puntata deldi giovedì 16 gennaio 2025, i telespettatori hanno assistito a un acceso confronto traPrestes eMorlacchi, un incontro tanto atteso, visto che entrambe sono tra le concorrenti più controverse di questa edizione. Non appena si sono incontrate, le due si sono scambiate un ammiccamento, gesto che ha suscitato numerosi dubbi tra i fan a casa, i quali hanno iniziato a sospettare che la discussione fosse in realtà un’operazione studiata a tavolino.Lunedì,il famoso ripescaggio, le due sono rientrate nella casa, in attesa del televoto che deciderà quali quattro tra i concorrenti ripescati –, Iago, Michael, Eva e Federica – entreranno ufficialmente nel programma. I telespettatori hanno subito notato un comportamento insolito da parte delle due ex rivali, alimentando ulteriori sospetti sul loro atteggiamento.