Jessica e Helena? Ora ve lo posso dire Grande Fratello Signorini decide di rompere il silenzio solo ora

Durante l’edizione delle 13 del Tg5 è andato in onda un servizio dedicato alla finale del. Finale vinta a sorpresa dalla cantanteMorlacchi che ha battutoPrestes, data perfavorita. Nell’occasione, la giornalista presente in studio ha raccolto le prime impressioni sia della vincitrice, sia del conduttore del programma, Alfonsoha commentato con entusiasmo la vittoria di, sottolineando come il suo successo rappresenti un trionfo della semplicità e della normalità: “La vittoria diè la vittoria della ragazza della porta accanto, della ragazza che ha fatto della normalità e della semplicità il suo stile di vita”.Leggi anche: “Così ci fate morire”.e Javier: la notizia più bellaLe parole disue il commento di Cesara BuonamiciNel corso dell’intervista, il conduttore ha espresso anche il suo rammarico per la sconfitta diPrestes, elogiando il percorso compiuto dalla modella brasiliana durante i sei mesi e mezzo di permanenza nella casa.