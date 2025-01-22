Napoliterrorismo | arrestato marocchino

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla Digos nel Napoletano con l’accusa di aver aderito all’Isis e di aver diffuso online materiali riconducibili al gruppo terroristico. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla radicalizzazione e al terrorismo internazionale, sottolineando l’importanza di monitorare le attività online e sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico.

