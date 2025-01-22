Napoliterrorismo | arrestato marocchino

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato a Napoli dalla Digos. L’uomo avrebbe dichiarato la propria adesione all’Isis e avrebbe condiviso online materiali riconducibili al gruppo terroristico. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale condotte dalle forze dell’ordine sul territorio.

11.35 Un cittadino marocchino 30enne è stato arrestato nel Napoletano dalla Digos. Avrebbe dichiarato la propria adesione all'Isis e in rete avrebbe diffuso materiali collegati al gruppo. Avrebbe poi espresso "progettualità violente" contro la comunità ebraica di Napoli con un coltello che si sarebbe procurato.Eseguite varie perquisizioni. L'ipotesi di reato è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell'ordine democratico.

